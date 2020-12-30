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Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера

Ян Брацкий
09:15 30.12.2020
Власти объявили максимальный код опасности для полетов гражданской авиации в районе извержения.
© Видео: USGS Volcanoes, twitter © Фото: USGS Volcanoes, twitter

Потоки раскаленной лавы вулкана Килауэа на Гавайях удалось снять изнутри кратера. Видео опубликовано в Twitter. Запечатленные огненные реки стекаются в одно большое полыхающее озеро.

Впрочем, пробудившийся вулкан видно издалека. Багровое зарево и снопы искр над кратером заметны за многие километры. Извержение сопровождается землетрясением магнитудой 4,4 балла.

Вулканологи пристально следят за поведением огненной горы. Во время предыдущего извержения три года назад, Килауэа уничтожил городок Леилани-Эстейтс.

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