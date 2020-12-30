Праздничный локдаун: как Петербург встречает Новый год на фоне пандемии COVID-19

Эпидемическая ситуация в России остается сложной, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы сдержать распространение коронавируса в этих городах вводят новые профилактические меры. В столице школьникам на неделю продлили зимние каникулы. Отдыхают также московские колледжи и учреждения дополнительного образования.

Но самые жесткие ограничения - в Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня и до третьего января там закрывают все кафе и рестораны. Не будут работать музеи, театры, выставки, кинозалы, под запретом любые экскурсии. Семья Комаристовых из Волгоградской области вот уже несколько лет подряд встречает Новый Год именно в Санкт-Петербурге. Знаменитая Кунсткамера - часть обязательной программы, а вот с остальными музеями, как повезет.

«Погуляем хотя бы. Посмотрим. Город такой красивый. Здесь даже на улице можно много исторических вещей видеть», - находит себе утешение туристка Оксана Комаристова.

Культурную жизнь Петербурга из-за антиковидных ограничений поставили на паузу до 10 января. Для многих музеев - это стало полной неожиданностью, пришлось перестраиваться.

«Мы в этом году научились работать виртуально. У нас есть выставки, которые ждут виртуального выражения. И в этом отношении у нас больше развивается киберотдел», - отметил директор Музея антропологии и этнографии Андрей Головнев.

Остатки праздничного настроения пытаются сохранить петербургские бары, кафе и рестораны. Из закрывают с 30 декабря до третье января. Некоторые решили воспользоваться альтернативой и открывают зимние террасы и планируют мини-ярмарки под открытым небом.

«Конечно, хочется заработать денег, но в первую очередь наша задача - дать поработать сотрудникам и порадовать гостей города, чтобы они не подумали, что мы тут вымираем и будем стараться радовать даже в такое тяжелое время», - пообещал генеральный директор сети баров Александр Тырычев.

Откровенно скучают продавцы автобусных экскурсионных туров. Они тоже попали под ограничения. Не успели толком петербургские театры привыкнуть к спектаклям с 25% заполняемостью залов, как вынужденно ушли на каникулы.

Впрочем, никто пока не запрещал пешие прогулки по городу на Неве. Может поэтому значительная часть туристов решила не сдавать билеты. Свою лепту здесь внесли и синоптики, пообещав в первые три дня Нового года плюсовую температуру.