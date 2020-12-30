Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Праздничный локдаун: как Петербург встречает Новый год на фоне пандемии COVID-19

Роман Закурдаев
08:39 30.12.2020
С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге прекращают свою работу рестораны и кафе, музеи и выставки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Эпидемическая ситуация в России остается сложной, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы сдержать распространение коронавируса в этих городах вводят новые профилактические меры. В столице школьникам на неделю продлили зимние каникулы. Отдыхают также московские колледжи и учреждения дополнительного образования.

Но самые жесткие ограничения - в Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня и до третьего января там закрывают все кафе и рестораны. Не будут работать музеи, театры, выставки, кинозалы, под запретом любые экскурсии. Семья Комаристовых из Волгоградской области вот уже несколько лет подряд встречает Новый Год именно в Санкт-Петербурге. Знаменитая Кунсткамера - часть обязательной программы, а вот с остальными музеями, как повезет.

«Погуляем хотя бы. Посмотрим. Город такой красивый. Здесь даже на улице можно много исторических вещей видеть», - находит себе утешение туристка Оксана Комаристова.

Культурную жизнь Петербурга из-за антиковидных ограничений поставили на паузу до 10 января. Для  многих музеев - это стало полной неожиданностью, пришлось перестраиваться.

«Мы в этом году научились работать виртуально. У нас есть выставки, которые ждут виртуального выражения. И в этом отношении у нас больше развивается киберотдел», - отметил директор Музея антропологии и этнографии Андрей Головнев.

Остатки праздничного настроения пытаются сохранить петербургские бары, кафе и рестораны. Из закрывают с 30 декабря до третье января. Некоторые решили воспользоваться альтернативой и открывают зимние террасы и планируют мини-ярмарки под открытым небом.

«Конечно, хочется заработать денег, но в первую очередь наша задача - дать поработать сотрудникам и порадовать гостей города, чтобы они не подумали, что мы тут вымираем и будем стараться радовать даже в такое тяжелое время», - пообещал генеральный директор сети баров Александр Тырычев.

Откровенно скучают продавцы автобусных экскурсионных туров. Они тоже попали под ограничения. Не успели толком петербургские театры привыкнуть к спектаклям с 25% заполняемостью залов, как вынужденно ушли на каникулы.

Впрочем, никто пока не запрещал пешие прогулки по городу на Неве. Может поэтому значительная часть туристов решила не сдавать билеты. Свою лепту здесь внесли и синоптики, пообещав в первые три дня Нового года плюсовую температуру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:50 Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Австрии со счетом 7:1
04:27 В стране и мире
Видео
Предновогодний ажиотаж: в московских аэропортах образовались огромные очереди
00:35 ОПК
В Минобороны рассказали о создании линейки новой бронетехники на базе платформы «Армата»
03:36 В стране и мире
Правительство выделит почти 500 млн рублей на создание технологической долины МГУ
02:06 В стране и мире
Байден будет использовать закон военного времени для борьбы с COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Назван сжигающий жир продукт
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.