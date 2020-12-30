Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в среду
На данный момент движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Департамент транспорта Москвы заявил, что пробки до 9 баллов ожидаются вечером в среду, 30 декабря, в столице.
«Сейчас пробки в городе - три балла. В преддверии праздничных новогодних дней дорожная обстановка в городе будет непростая», - сказано в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что на данный момент движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов.
В Дептрансе посоветовали водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.