В стране и мире Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в среду Виктория Ивашечкина На данный момент движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Департамент транспорта Москвы заявил, что пробки до 9 баллов ожидаются вечером в среду, 30 декабря, в столице. «Сейчас пробки в городе - три балла. В преддверии праздничных новогодних дней дорожная обстановка в городе будет непростая», - сказано в сообщении Дептранса в Telegram-канале. Уточняется, что на данный момент движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов. В Дептрансе посоветовали водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика