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Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в среду

Виктория Ивашечкина
08:38 30.12.2020
На данный момент движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов.
Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в среду
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Департамент транспорта Москвы заявил, что пробки до 9 баллов ожидаются вечером в среду, 30 декабря, в столице.

«Сейчас пробки в городе - три балла. В преддверии праздничных новогодних дней дорожная обстановка в городе будет непростая», - сказано в сообщении Дептранса в Telegram-канале. 

Уточняется, что на данный момент движение затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов.

В Дептрансе посоветовали водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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