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Нарколог счел опасным «детское шампанское»

Ян Брацкий
08:18 30.12.2020
Сладкие газированные напитки вредны для здоровья, могут провоцировать ожирение и способствовать алкоголизации в будущем.
Нарколог счел опасным «детское шампанское»
© Фото: Pixabay

Эксперты призвали россиян воздержаться от «детского шампанского» на праздничном столе. По их мнению, это может спровоцировать алкоголизм в будущем и привести к иным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

«Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но если вы даете детям "детский алкоголь", вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации. Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», - заявил Брюн в беседе с РИА Новости.

Кроме психологических аспектов «детский алкоголь» таит в себе конкретные угрозы для здоровья, считает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Дело в том, что сладкая газировка резко повышает уровень сахара в крови.

«За счет газации напитка высокое содержание сахара в нем практически не чувствуется, а при регулярном потреблении сладких газированных напитков значительно повышается содержание в рационе сахара, а следовательно, и общая калорийность рациона за счет так называемых "пустых калорий". Для детей и подростков это представляет особенную опасность», - уверенна Стародубова.

Впрочем, от однократного употребления небольшого количества газировки существенных проблем со здоровьем возникнуть не должно, успокаивают ученые. Однако, лучше заменить вредную шипучку на компоты и морсы.

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