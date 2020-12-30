В Гидрометцентре предупредили об атмосферной борьбе в Европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что борьба между антициклоном и циклоном в Европейской части России приведет к изменчивой погоде в первые дни нового года.

«По-прежнему напряженная атмосферная борьба между востоком и западом. Между мощным антициклоном на востоке и глубоким циклоном», - подчеркнул Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам синоптика, воздушные массы имеют разные свойства. Таким образом, периферия циклона и антициклона, приведет к тому, что будет постоянно меняться давление и погода, отметил Вильфанд.

По его словам, 1 января в Москве температурный фон будет держаться около нулевой отметки, а 2 числа прогнозируется снижение температуры на 1-2 градуса. Уже 3 января дневные температуры в столице опустятся ниже нуля, а давление будет постепенно подрастать.

Роман Вильфанд объяснил, что в Брянской, Тверской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областях, а также в Карелии температура в Новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки. Существенно ситуация не изменится в последующие три дня.

При этом в Нижегородской области в ночь на 4 января температура будет минус 4-9 градусов и дневные температуры будут отрицательными, минус 3 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что в Крыму и на Черноморском побережье будет теплый Новый год. Дневные температуры достигнут 15 градусов выше нуля.