Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Голикова призвала россиян отказаться от спиртного в период вакцинации

Ян Брацкий
07:34 30.12.2020
Это связано с тем, что организму необходимо время на выработку иммунного ответа на введенный препарат.
Голикова призвала россиян отказаться от спиртного в период вакцинации
© Фото: congerdesign, Pixabay

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от употребления алкогольных напитков в период вакцинации от коронавирусной инфекции. Речь идет всего о нескольких днях, в течение которых организм вырабатывает иммунный ответ на введенный лекарственный препарат, добавила она.

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», - сказала Голикова в интервью РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не пить горячительного за две недели до предполагаемой вакцинации и 42 дня после укола. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал выдачу паспортов вакцинированного тем россиянам, которые привьются от COVID-19. Цифровой документ будет оформляться автоматически на сайте госуслуг.

На сегодняшний день вакцинация российским препаратом «Спутник V» остается самым действенным способом профилактики опасной инфекции. Лекарство - совместная разработка ученых центра имени Гамалеи и экспертов Минобороны. В ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:50 Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Австрии со счетом 7:1
04:27 В стране и мире
Видео
Предновогодний ажиотаж: в московских аэропортах образовались огромные очереди
00:35 ОПК
В Минобороны рассказали о создании линейки новой бронетехники на базе платформы «Армата»
03:36 В стране и мире
Правительство выделит почти 500 млн рублей на создание технологической долины МГУ
02:06 В стране и мире
Байден будет использовать закон военного времени для борьбы с COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Назван сжигающий жир продукт
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.