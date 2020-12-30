Голикова призвала россиян отказаться от спиртного в период вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от употребления алкогольных напитков в период вакцинации от коронавирусной инфекции. Речь идет всего о нескольких днях, в течение которых организм вырабатывает иммунный ответ на введенный лекарственный препарат, добавила она.

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», - сказала Голикова в интервью РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не пить горячительного за две недели до предполагаемой вакцинации и 42 дня после укола. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал выдачу паспортов вакцинированного тем россиянам, которые привьются от COVID-19. Цифровой документ будет оформляться автоматически на сайте госуслуг.

На сегодняшний день вакцинация российским препаратом «Спутник V» остается самым действенным способом профилактики опасной инфекции. Лекарство - совместная разработка ученых центра имени Гамалеи и экспертов Минобороны. В ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность.