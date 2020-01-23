В Москве арестовали машину скорой помощи с просроченными лекарствами

В автомобиле скорой помощи одной из частных московских клиник были найдены просроченные лекарства и сильнодействующие препараты, для использования которых у медицинских работников не было лицензии и необходимого оборудования.

Проверка была организована сотрудниками Росздравнадзора города Москвы - они вызвали бригаду медиков якобы к мужчине с сердечным приступом.

На месте специалисты ведомства детально изучили содержание аптечки и составили протокол об административных правонарушениях. Помимо этого был введен досудебный запрет на медицинскую помощь.