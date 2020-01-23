Установлена причина скоропостижной смерти актера Данилы Перова
Единственный сын Раисы Рязановой, актер театра «Содружество актеров Таганки» Данила Перов скончался в возрасте 51-го года.
© Фото: Данила Перов, Facebook
Скоропостижно скончался заслуженный артист России Данила Перов. О его смерти рассказала в соцсетях актриса Елена Скороходова. Она же сообщила, что причиной столь внезапной смерти актера стал оторвавшийся тромб.
«Причина - тромб», - написала в соцсети Скороходова.
В театре «Содружество актеров Таганки» выразили глубокие соболезнования родным и близким Перова. У ушедшего артиста остались мать, супруга и сын.