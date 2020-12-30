В Гонконге впервые запустили аэротакси для туристов

Беспилотное аэротакси впервые запустили для туристов в Гонконге.

Огромные двухместные коптеры будут летать на небольшой высоте над достопримечательностями и парками, добраться до которых очень тяжело из-за болот. По словам инженеров, такие аэротакси намного экологичнее обычных вертолетов. Специальная программа позволяет самостоятельно составить маршрут экскурсий и подлететь максимально близко к объекту, сказано в заявлении китайской компании EHang.

Сразу после запуска этой услуги, все билеты были раскуплены на несколько месяцев вперед. Если все пройдет успешно, то в будущем власти Гонконга планируют использовать коптеры как полноценное такси даже в городах.