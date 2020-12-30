Назван неожиданный симптом рака легких

Шишки и припухлости в подмышечных впадинах могут быть возможными предвестниками рака легких. К такому выводу пришли эксперты из организации Cancer Research UK, которая изучает онкологические заболевания и методы их профилактики.

Припухлости могут говорить о том, отмечают ученые, что болезнь поразила лимфатические узлы. Впрочем, это может свидетельствовать и о других воспалительных реакциях.

«Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов», - цитирует медиков издание Express.

Реже, но встречаются и другие симптомы рака легких. Это боли в груди и плечах, затрудненное дыхание и утолщение концевых фаланг пальцев.