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Назван неожиданный симптом рака легких

Ян Брацкий
06:48 30.12.2020
Ученые напомнили о том, что окончательный диагноз должен поставить врач после личного осмотра и многочисленных анализов.
Назван неожиданный симптом рака легких
© Фото: Pixabay

Шишки и припухлости в подмышечных впадинах могут быть возможными предвестниками рака легких. К такому выводу пришли эксперты из организации Cancer Research UK, которая изучает онкологические заболевания и методы их профилактики.

Припухлости могут говорить о том, отмечают ученые, что болезнь поразила лимфатические узлы. Впрочем, это может свидетельствовать и о других воспалительных реакциях.

«Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов», - цитирует медиков издание Express.

Реже, но встречаются и другие симптомы рака легких. Это боли в груди и плечах, затрудненное дыхание и утолщение концевых фаланг пальцев.

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