После двух крупных катастроф: в США возобновили полеты Boeing 737 MAX

В США возобновили коммерческие полеты печально известных лайнеров Boeing 737 МAX.

Первый рейс по маршруту Майами - Нью-Йорк был выполнен вечером во вторник, 29 декабря. Он транслировался в прямом эфире по одному из американских каналов. Полет прошел без происшествий. Соединенные Штаты стали третьей страной вслед за Бразилией и Мексикой, где самолет снова используют на пассажирских линиях, передает Reuters.

Напомним, Boeing 737 MAX не летал с марта 2019-го года, после двух подряд катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Расследование выяснило, что причиной крушения в обоих случаях стала ошибка в системе маневрирования.

В мае этого года стало известно, что компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX. Уточнялось, что новые модели строятся с более низкой скоростью на старте программы, чем планировалось ранее.