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Число жертв сильнейшего землетрясения в Хорватии выросло до семи человек

Ян Брацкий
06:25 30.12.2020
По предварительным данным, в стране разрушены более половины всех зданий и строений.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Хорватии не прекращается поисково-спасательная операция после сильнейшего в истории страны землетрясения. Число жертв выросло до семи человек. Среди них 12-летний ребенок.

За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое - в тяжелом состоянии. Под завалами все еще могут находиться люди, сейчас их ищут. В стране по разным данным разрушено более половины зданий.

Больше всего пострадали города Глина и Петриня. Там полностью стерты с лица земли до 90 процентов всех домов. В руины превратился детский сад, здание мэрии и несколько древних церквей. Когда мэр города рассказывал о последствии землетрясения, неожиданно начались повторные толчки, которые по силе почти не уступали основному землетрясению.

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