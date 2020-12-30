Число жертв сильнейшего землетрясения в Хорватии выросло до семи человек

В Хорватии не прекращается поисково-спасательная операция после сильнейшего в истории страны землетрясения. Число жертв выросло до семи человек. Среди них 12-летний ребенок.

За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое - в тяжелом состоянии. Под завалами все еще могут находиться люди, сейчас их ищут. В стране по разным данным разрушено более половины зданий.

Больше всего пострадали города Глина и Петриня. Там полностью стерты с лица земли до 90 процентов всех домов. В руины превратился детский сад, здание мэрии и несколько древних церквей. Когда мэр города рассказывал о последствии землетрясения, неожиданно начались повторные толчки, которые по силе почти не уступали основному землетрясению.