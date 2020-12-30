У Виктора Бута в американской тюрьме началось воспаление

У россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в тюрьме в США, началось воспаление. В связи с этим, его адвокат Алексей Тарасов планирует обратиться к надзирателю с требованием оказать медицинскую помощь своему подзащитному. О случившемся сообщила супруга Бута, которой он пожаловался на высокую температуру в течение нескольких дней, озноб и слабость.

«Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелено-желтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись», - цитирует РИА Новости Аллу Бут.

С ее слов, со стороны тюремной администрации Виктору никакой помощи не оказывается. Только - парацетамол. В связи со сложившимися обстоятельствами, посольство России в США направило соответствующую ноту в госдепартамент.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу американских спецслужб и переправлен за океан. Спустя четыре года суд присяжных признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США. Никаких весомых доказательств в ходе разбирательства представлено не было. Сам Бут и его защита настаивают на том, что он стал жертвой провокации. На сегодняшний день россиянин отбыл более половины своего 25-летнего срока заключения.