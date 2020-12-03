В возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее данным, экс-глава государства с середины ноября находился на лечении в кардиологическом отделении в больнице Трусо в Туре.

Точная причина смерти политика пока не известна. Валери Жискар д'Эстен занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год.