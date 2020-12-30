На Камчатке создадут Центр изучения Мирового океана

Центр компетенций по изучению проблем Мирового океана создадут на Камчатке в 2021 году. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов.

В создании центра примут участие Дальневосточное отделение Российской академии наук (РАН) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Инициативу, по словам Солодова, поддерживает и министерство высшего образования и науки РФ.

«То, что в этом году происходило на Камчатке – одно из звеньев глобальной цепи перемен в океане. Эти явления нужно изучать, и я считаю, что Камчатка должна стать одной из точек в России по исследованию процессов, происходящих в Мировом океане», – сказал глава региона в интервью ТАСС.

Комплексный научный проект по изучению океана, который будет запущен на Камчатке, специалисты проработают до февраля 2021 года, уточнил Солодов. На первом этапе в сетевом формате будет работать центр компетенций.

В сентябре этого года на пляжи Камчатки выбросило массу мертвых морских животных. Причиной этого были названы красные приливы – масштабные цветения воды, связанные с размножением водорослей из группы динофлагеллят.