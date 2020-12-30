Под Самарой сгорел частный жилой дом

В селе Большая Черниговка Самарской области сгорел частный жилой жом. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, находившиеся внутри в момент инцидента.

По данным регионального МЧС, огонь удалось потушить в 03:55 (02:55 мск). В ликвидации возгорания были задействованы 30 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул павильон вещевого рынка. В результате этого инцидента никто не пострадал. Вскоре в Сети были опубликованы кадры с места пожара.