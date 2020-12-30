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Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии

Анна Касаткина
05:24 30.12.2020
Власти планируют ввести карантин в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где обнаружен очаг заболевания.
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
© Фото: pixabay

Новая вспышка птичьего гриппа произошла в японской префектуре Миядзаки. На место собираются направить силы самообороны, будет уничтожено 150 птиц.

Кроме того, планируется ввести карантин в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где обнаружен очаг заболевания. Оттуда также запретят вывоз куриц и яиц в в пределах 10-километровой зоны.

На сегодняшний день это девятый случай птичьего гриппа в префектуре. Всего случаи заболевания зафиксированы в 13 префектурах, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

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