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Диетолог назвала запрещенные к употреблению после Нового года блюда

Анна Касаткина
04:56 30.12.2020
Некоторые блюда, простоявшие на столе всю ночь, на следующий день становятся опасны для здоровья.
Диетолог назвала запрещенные к употреблению после Нового года блюда
© Фото: Andy Walther, Pixabay

Некоторые популярные блюда, оставшиеся после новогоднего застолья и съеденные на следующий день, могут вызвать пищевое отравление. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Так, срок годности холодца составляет не более суток, если он заливной – не более двух дней. Если блюдо стояло на столе всю ночь, его лучше выбросить сразу, так как в бульоне и желатине размножаются вредоносные бактерии, отметила специалист.

Не стоит оставлять на следующий день и сложные салаты из нескольких ингредиентов, такие как оливье и селедка под шубой. Чтобы блюдо оставалось свежим дольше, лучше хранить все ингредиенты по отдельности, а смешивать и заправлять их непосредственно переда подачей на стол, уточнила Денисенко в интервью «Комсомольской правде». Овощные салаты после того, как они постоят при комнатной температуре, нельзя хранить дольше 12 часов.

По словам диетолога, домашний паштет может храниться только в холодильнике и не более шести часов. Мясные же блюда могут простоять до 12 часов.

Ранее врач рассказал, какие продукты нежелательно употреблять вместе с шампанским.

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