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Предновогодний ажиотаж: в московских аэропортах образовались огромные очереди

Роман Захаров
04:27 30.12.2020
Кадрами столпотворений в воздушных гаванях активно делятся пользователи социальных сетей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В московских аэропортах сейчас царит предновогодний ажиотаж. Несмотря на то, что из-за коронавируса турпоток сократился в разы, проблемы остались: в залах толпы людей и огромные очереди на предполетный досмотр. Кадрами столпотворений в воздушных гаванях активно делятся пользователи социальных сетей.

В пресс-службе Внуково подтвердили,  что сложности действительно есть. За сутки аэропорт обслуживает более 450 рейсов и часть из них задерживается, как правило, не больше, чем на час. Это связано с тем, что зимой требуется больше времени на подготовку самолетов и взлетно-посадочной полосы.

По данным одного популярного сервиса по продаже билетов, самые востребованные сейчас рейсы - это те, что следуют в южном направлении. Чаще всего россияне летают в Сочи, Махачкалу, Минводы, Симферополь и Краснодар.

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