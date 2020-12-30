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Студент-атомщик и Дед Мороз: как живет герой, спасший из-подо льда школьника в Ростовской области

Виталий Никулин
04:12 30.12.2020
Прогулка по едва покрытому льдом озеру для 12-летнего подростка закончилась бы трагедией, если бы не вовремя подоспевший Артем Огиенко.
Студент-атомщик и Дед Мороз: как живет герой, спасший из-подо льда школьника в Ростовской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Настоящее чудо перед Новым годом произошло в Ростовской области. Трое подростков из небольшого поселка Кулешковка решили прогуляться по льду местного водоема, но тонкий лед не выдержал и один из них провалился в воду. Каждая секунда была на счету, и пока друзья в панике пытались вызвать помощь, неожиданно появился герой и спас школьника.

Прогулка по едва покрытому льдом озеру под Азовом для 12-летнего Глеба закончилась бы трагедией, уверяют сотрудники МЧС, если бы не студент-атомщик Артем Огиенко. В одной футболке на тонком льду юноша очень грамотно, потихоньку, чтобы самому не провалиться, вытаскивает перепуганного мальчика из воды.

«Я был у друзей своих на пятом этаже. Голос, крик, что тонет мальчик. Тонет! Бегом-бегом…», – рассказывает студент.

И вот 21-летний герой вытаскивает ребенка на берег. Верхнюю одежду скинул, утопающему протянул кусок доски – все, как учили еще в школе. Операцию завершают подоспевшие вовремя спасатели.

«Мальчик был, конечно, в шоковом состоянии. Было видно, что он очень замерз. Но он держался молодцом. Артем с ним разговаривал, когда мы подбегали к месту. Артем вел себя, я не побоюсь этого слова, профессионально», – вспоминает старший инструктор-пожарный Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Рогозин.

Помимо физики, Артем Огиенко увлекается любительским театром. Однако на сцене играть настоящих героев, говорит он, не приходилось.

«Какие-то более комические, что ли, образы. Серьезных ролей у меня не было очень много... Не мой типаж», – поясняет он.

Сорвать маску на герое помог лишь случай. И все это случилось между детскими утренниками, на которых сейчас Артем подрабатывает Дедом Морозом.

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