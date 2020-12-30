Названы профессии работающих на Новый год россиян

Около 15% россиян трудоспособного возраста будут работать в предстоящую новогоднюю ночь, еще 39% - начнут трудиться с 4 января. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты опроса, проведенного популярным сервисом по поиску работы.

Наиболее распространенные профессии из числа тех, кто будет работать в праздник, - менеджер по продажам, продавец-кассир, администратор магазина, водитель, логист, кондуктор, полицейский, сотрудник МЧС и работник коммунальных служб.

По словам большинства опрошенных, трудиться в ночь на 1 января они будут, поскольку на это время выпала их смена. Еще 17 % респондентов заявили, что им приятно осознавать, что они могут принести пользу людям в Новый год. Чуть меньше россиян отметили заинтересованность в увеличенной зарплате за работу в праздники.

Большинство работающих с 31 декабря на 1 января участников опроса также рассказали, что планируют позвонить родственникам и друзьям в новогоднюю ночь, и обменяться с коллегами символическими подарками.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз, какая погода ждет россиян на Новый год в разных регионах страны.