Кинолог предостерег владельцев собак от прогулок с питомцами в новогоднюю ночь

От прогулок с собаками в новогоднюю ночь лучше воздержаться, так как фейерверки могут спровоцировать панику, и животное может сорваться с поводка, убежать и потеряться. Такое мнение высказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Даже обученная собака может испугаться внезапного резкого звука в незнакомой обстановке... Многие владельцы собак допускают ошибку - берут питомца на улицу во время салюта. Страх перед шумом у животных заложен генетически, и даже самая надрессированная собака может испугаться и убежать. Поэтому постарайтесь выгулять вашего питомца до полуночи», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Кинолог рекомендовал выгулять животное заранее, желательно до 19.00, когда еще залпы салюта слышатся не очень часто. Он также предостерег владельцев собак от оставления питомцев дома в одиночестве или в чужих руках, поскольку в обоих случаях под грохот салюта животное может сильно испугаться.

Тех, кто все же решит выйти с собакой на улицу во время салюта, Голубев просит обязательно убедиться, что на питомце надета плотная шлейка или ошейник и поводок, а также прикреплен адресник. Собаку с поводка специалист настоятельно рекомендует не отпускать, а в случае взрыва петард рядом с животным, не жалеть его, а делать вид, что ничего не происходит и спокойно возвращаться к дому.

Если, несмотря на все советы и предосторожности, собака все же убежала, то стоит незамедлительно начать ее поиски. В первую очередь, считает эксперт, необходимо обыскать наиболее тихие места: между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах, а также внимательно обследовать путь от дома до места прогулки.

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