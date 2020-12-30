Правительство выделит почти 500 млн рублей на создание технологической долины МГУ

Кабмин РФ выделит 487 млн рублей на создание инфраструктуры научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 29 декабря. Согласно ему, контроль за использованием средств поручено осуществлять МГУ. Доклад на эту тему вуз должен предоставить до 1 августа 2021 года.

Впервые идею создать на базе университета инновационный научно-технологический центр – «Научно-технологическую долину» – высказал ректор МГУ Виктор Садовничий в начале 2010-х. В 2019 году инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Первые два объекта он поручил открыть в ближайшие два года, полностью инфраструктура центра должна быть готова к 2025 году.