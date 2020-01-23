Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал», - написал Владимиров.

Водитель губернатора отделался небольшими повреждениями - вывих руки.

По информации СМИ, автомобиль Владимирова следовал по главной, когда неожиданно навстречу выскочила машина. Водитель губернатора резко свернул в сторону и влетел в столб.