В американском штате Колорадо выявили «британский» штамм коронавируса
Отмечается, что заболевший мужчина не посещал Соединенное Королевство.
© Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress
Выявленный в Великобритании новый «сверхзаразный» штамма коронавируса обнаружили у мужчины в американском штате Колорадо. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис.
«Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19, вариант B.1.1.7, в Колорадо, тот же вариант, что был обнаружен в Великобритании», – написал Полис в Twitter.
По данному факту ведется расследование. Отмечается, что заболевший мужчина не посещал Великобританию.
В Великобритании в конце декабря зафиксировали новую мутацию коронавируса. По предварительным данным, этот штамм на 70% заразнее предыдущего. Случаи заболевания новым вариантом вируса уже обнаружили в еще восьми странах Евросоюза, а также в Финляндии, Южной Корее, Австралии и Канаде.