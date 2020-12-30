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В американском штате Колорадо выявили «британский» штамм коронавируса

Анна Касаткина
02:07 30.12.2020
Отмечается, что заболевший мужчина не посещал Соединенное Королевство.
В американском штате Колорадо выявили «британский» штамм коронавируса
© Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress

Выявленный в Великобритании новый «сверхзаразный» штамма коронавируса обнаружили у мужчины в американском штате Колорадо. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис.

«Сегодня мы обнаружили первый случай COVID-19, вариант B.1.1.7, в Колорадо, тот же вариант, что был обнаружен в Великобритании», – написал Полис в Twitter.

По данному факту ведется расследование. Отмечается, что заболевший мужчина не посещал Великобританию.

В Великобритании в конце декабря зафиксировали новую мутацию коронавируса. По предварительным данным, этот штамм на 70% заразнее предыдущего. Случаи заболевания новым вариантом вируса уже обнаружили в еще восьми странах Евросоюза, а также в Финляндии, Южной Корее, Австралии и Канаде.

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