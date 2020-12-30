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Байден будет использовать закон военного времени для борьбы с COVID-19

Роман Захаров
02:06 30.12.2020
Данный закон позволяет американскому федеральному правительству принуждать частные компании к работе на государство в особых случаях.
Байден будет использовать закон военного времени для борьбы с COVID-19
© Фото: Biden Transition, TV via CNP, globallookpress

Избранный президент США Джо Байден заявил, что будет использовать закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от коронавируса.

«Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей по COVID-19», - сказал он во время своего выступления в Делавэре.

Закон о военном производстве был принят в США в 1950 году. Он фактически позволяет американскому федеральному правительству принуждать частные компании к работе на государство в особых случаях. Данный документ уже был задействован Дональдом Трампом в самом начале пандемии.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. За все время в стране было зафиксировано 19 301 543 случая инфицирования COVID-19, скончались 334 836 заразившихся пациентов.

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