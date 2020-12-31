Кабмин сможет устанавливать предельные цены на продукты в случае их подорожания на 10% в течение 60 дней

Правительство России сможет вводить предельные цены на социальные значимые продукты при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 30 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Предельные розничные цены… могут устанавливаться правительством РФ на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора», – говорится в документе.

Подготовкой предложений об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары займется Минэкономразвития, уточняется в постановлении. Кроме того, совместно с Минсельхозом ведомство установит порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен на продовольственные товары.

Ранее закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости приняла Государственная дума.