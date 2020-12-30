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Полиция Петербурга захватила автобус с фальшивыми спецназовцами

Анна Касаткина
23:30 30.12.2020
Частная фирма устраивала в городе развлекательные шоу с захватом людей мнимыми сотрудниками силовых ведомств.
Полиция Петербурга захватила автобус с фальшивыми спецназовцами
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге разоблачили участников группы псевдо-спецназа, инсценировавших задержания людей ради розыгрыша. Задержаны два человека, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Операция по задержанию была организована после обращения в полицию сотрудников Росгвардии. Они сообщили, что частная фирма устраивает в городе развлекательные шоу с захватом людей мнимыми сотрудниками силовых ведомств.

«Полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназовцев. На территории автозаправочной станции на проспекте Шаумяна микроавтобус якобы спецназа был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии», – рассказали ТАСС в полиции.

Двух «спецназовцев» доставили в отделение. Их планируют привлечь к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов.

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