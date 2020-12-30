В стране и мире Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о поставках «Спутник V» в Венесуэлу Анна Касаткина В страну доставят 10 миллионов доз препарата. © Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за соглашение о поставках в страну российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Мадуро отметил, что «после нескольких месяцев серьезной и ответственной работы» соглашение о приобретении 10 миллионов доз вакцины было подписано. «Я благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле», – написал венесуэльский лидер в Twitter. Ранее сообщалось, что вакциной «Спутник V», разработанной в центре Гамалеи при участии Минобороны РФ, в рамках третьей фазы испытаний привился сын Мадуро Герра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика