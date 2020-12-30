Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о поставках «Спутник V» в Венесуэлу
В страну доставят 10 миллионов доз препарата.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за соглашение о поставках в страну российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».
Мадуро отметил, что «после нескольких месяцев серьезной и ответственной работы» соглашение о приобретении 10 миллионов доз вакцины было подписано.
«Я благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле», – написал венесуэльский лидер в Twitter.
Ранее сообщалось, что вакциной «Спутник V», разработанной в центре Гамалеи при участии Минобороны РФ, в рамках третьей фазы испытаний привился сын Мадуро Герра.