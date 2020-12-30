Минпромторг выделит почти 25 миллиардов рублей на промышленные технопарки

До конца 2023 года Минпромторг предоставит дополнительную компенсацию бюджетам пяти областей и Татарстану в объеме 24,8 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ.

Дополнительную компенсацию получат бюджеты Калужской, Самарской, Воронежской, Новосибирской и Тюменской областей. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, предоставленная компенсация позволит регионам инвестировать дополнительные средства как в развитие действующих, так и в создание новых индустриальных парков и промышленных технопарков.

Минпромторг поддерживает создание промышленной инфраструктуры в регионах с 2014 года. Российское правительство продлило период компенсации региональных затрат с трех до пяти лет.