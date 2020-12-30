Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры РФ
Им стал Владимир Белановский, который ранее занимал пост заместителя директора ФСО и руководителя Службы специальной связи и информации этого ведомства.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее Белановский занимал пост заместителя директора ФСО и руководителя Службы специальной связи и информации этого ведомства.
Летом 2020 года Мишустин подписал постановление, согласно которому было увеличено число заместителей главы Минцифры на одного человека, то есть до девяти. Белановский стал девятым заместителем Максута Шадаева.