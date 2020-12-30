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Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры РФ

Иван Линдеманн
21:59 30.12.2020
Им стал Владимир Белановский, который ранее занимал пост заместителя директора ФСО и руководителя Службы специальной связи и информации этого ведомства.
Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры РФ
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее Белановский занимал пост заместителя директора ФСО и руководителя Службы специальной связи и информации этого ведомства.

Летом 2020 года Мишустин подписал постановление, согласно которому было  увеличено число заместителей главы Минцифры на одного человека, то есть до девяти. Белановский стал девятым заместителем Максута Шадаева.

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