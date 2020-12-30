Самый жаркий в истории: метеорологи рассказали о 2020 годе в Москве

В Москве 2020 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Среднесуточная температура составила 8,1 градуса тепла. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени Ломоносова.

Из данных метеорологической обсерватории географического факультета следует, что в 2019 году температура была ниже: 7,8 градуса тепла.

Специалисты считают, что рекорд связан с тем, что последняя зима была практически бесснежной, а осень - теплой. Научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что в течение 9 месяцев из 12 температура воздуха была выше климатической нормы.

Также метеорологи отметили, что все пять самых теплых лет в столице были зафиксированы в текущем веке: в 2007, 2008, 2015, 2019 и 2020 годах.