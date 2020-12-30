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Праздник с огоньком: как не испортить новогодние торжества, запустив салют

Денис Ивлев
21:17 30.12.2020
В МЧС напомнили правила безопасности при использовании пиротехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В канун Нового года в МЧС напомнили россиянам о том, что пиротехника может как украсить праздник, так и превратить его в трагедию. По стране уже произошло немало несчастных случаев, причины которых одинаковы, - контрафакт, неправильное использование, а также фейерверки и петарды в руках детей.

В Новосибирске попытка создать праздничное настроение едва не закончилась пожаром в многоэтажном доме. Неопытные пиротехники неправильно установили коробку со снарядами и салют полетел в окна квартир.

В России пиротехника является неотъемлемой частью празднования Нового года. В небо запускают салюты, жгут бенгальские огни и взрывают петарды. И вопрос безопасности всех этих мероприятий зависит от качества изделий. Контрафактная пиротехника, даже если она небольших размеров, может нанести серьезные увечья.

Петарды часто становятся предметом экспериментов. Их даже засовывают в бутылки, рискуя получить осколочные ранения. Ожоги, увечья и пожары - понятные последствия такого пренебрежения правилами безопасности. Олег Толмачев каждый год покупает пиротехнику лишь в сертифицированных магазинах. Уверяет, что всегда действует по инструкции.

«Были случаи у моих знакомых, которые покупали пиротехнику на рынках. Поджигали, подбрасывали, а они не взрывались. Шли поднимали и потом отрывало пальцы», - рассказал лег Толмачев.

Чтобы такие истории не повторялись, сотрудники МЧС по всей России проводят профилактические рейды. В Ростове-на-Дону дают мастер-класс, как правильно запустить разноцветные снаряды. В Севастополе, Архангельске и во Владивостоке инспекторы по пожарному надзору проверяют магазины. Под пристальным вниманием и продавцы, которые должны инструктировать людей перед покупкой. Для торговых точек это является обязательным условием.

«Приобретая пиротехнические изделия необходимо убедиться в целостности упаковки, должны быть инструкции на русском языке. Продавая продукцию, продавец обязан показать вам документы соответствия на пиротехнические изделия», - пояснила государственный инспектор Владивостока по пожарному надзору Татьяна Мудреченко.

МЧС опубликовало методичку о мерах безопасности при запуске салютов. В первую очередь нужно выбрать правильное место. Это должно быть большое открытое пространство, где нет ни деревьев, ни автомобилей, ни каких-либо построек или других пожароопасных объектов. Если салют внушительных размеров - всем зрителям нужно отойти на 30-50 метров от него. В сильный ветер от запусков лучше воздержаться. Также необходимо внимательно прочитать инструкцию, даже на относительно небольшой «римской свече» или бенгальских огнях. И обязательно отвести подальше от взрывов своих питомцев, чтобы не заставлять их нервничать.

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