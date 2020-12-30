Новогодний переполох: как в регионах будут отмечать праздник в условиях пандемии

Сочи готовится к традиционному наплыву туристов, который случается во время новогодних каникул. Но в условиях пандемии коронавируса власти тщательно продумывают условия отдыха. В Адлере открыли обсерватор для тестирования на COVID-19 всех приезжих. Мини-лаборатори работают и на всех горнолыжных курортах.

Уже сейчас появились очереди на подъемники. Сотни лыжников на склонах. На обзорных площадках от туристов нет отбоя. Все любуются пейзажами и не могут надышаться горным воздухом. Впервые за долгое время - не через маску. На высоте в несколько тысяч метров она не нужна.

«Эмоции зашкаливают, мы в прошлом году тоже катались, очень ждали открытия сезона, предполагали, что из-за вируса будет сложно», - рассказала турист Ангелика Тахмазян.

Аспирант из Москвы Ярослав Гридчин тоже отправился бы в Сочи, если бы не пандемия. Каждый Новый год он ловил попутку и ехал на юг. В этот раз не стал рисковать. Решил отмечать по-домашнему.

«Сейчас в стране напряженная ситуация. И я считаю, что самым разумным вариантом будет остаться дома и провести новогодние каникулы не покидая границ родного города», - считает автостопер Ярослав Гридчин.

Где и как встречать Новый год каждый выбирает для себя сам. А вот культурная программа в этом году отменяется. В Санкт-Петербурге последние часы работают экскурсионные автобусы на Невском. Все праздники они под запретом. До 10 января нельзя будет сходить в театры и музеи.

«Мы в очередной раз готовы к этой паузе, хотя мы готовы и к приему посетителей. Мы научились это делать, тем не менее понятно, что эти каникулы ознаменуются тишиной. В наших залах экспонаты будут грустить в ожидании гостей», - рассказал директор музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

Но даже в условиях строжайших ограничений владельцы отелей и ресторанов стараются порадовать своих гостей. Самый продолжительный новогодний вечер ждет отдыхающих в Сочи. С позволения местной администрации в ресторанах под бой курантов можно будет встретить Новый год, плюс 15 минут на шампанское, тосты и поздравления.

«Рестораны будут работать до 00:15. Будет музыкальное сопровождение, после мы попросим гостей пройти либо в номера, либо на улицу продолжать праздновать в безопасной обстановке», - пояснила представитель сочинского отеля Ульяна Кравчук.

Во Владивостоке отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до полуночи. В Москве - до одиннадцати вечера, в Нижнем Новгороде рабочий день у официантов еще короче - до семи вечера. В Крыму общепит закроется ровно в десять вечера вечера. Праздник гости полуострова смогут отметить у себя в номерах, заказать туда еду и напитки.

В Крыму в этом году вместо Дедушки Мороза с подарками приходит глава министерства курортов и туризма полуострова. Проводятся внезапные проверки противоэпидемиологических мер в отелях. Выясняется, что в некоторых местах не нанесена даже сигнальная разметка и не соблюдается социальная дистанция.

За несоблюдения мер эпидемиологической безопасности идут строгие наказания: штрафы, лишение господдержки и отзыв лицензии. А «празднующих чиновников» в Крыму уже начали увольнять. Своего поста лишился гендиректор госпредприятия, отвечающего за городское имущество в Севастополе. Алексей Вернигор был замечен со своими коллегами на корпоративе, которые на полуострове под запретом.

Несмотря на все ограничительные меры, вызванной распространением коронавирусной инфекции, в каждом регионе власти создают новогоднюю атмосферу. Иллюминация и уличные световые украшения зажигаются на набережных, в парках и на бульварах. К примеру, в Севастополе праздничный декор – это 500 инсталляций, 20 фотозон и 10 елок по всему городу. А в Нижнем Новгороде появилась целая улица новогодних фонарей и гирлянд. Ведь прогулки никто не отменял, главное - не устраивать массовых гуляний.