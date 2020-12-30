Один сотрудник МККК погиб и трое получили ранения в результате атаки на аэропорт в Адене
Еще двое пропали без вести.
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В результате атаки на аэропорт в Адене погиб один сотрудник Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в организации.
Также отмечается, что еще трое получили ранения, двое других пропали без вести.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о серии взрывов, которые прогремели в аэропорту Адена после прилета министров недавно сформированного правительства Йемена. Местные СМИ сообщили, что погибли более 20 человек и десятки были ранены. Члены правительства не пострадали.
В России решительно осудили произошедшие атаки. В МИД РФ отметили, что необходимо как можно скорее урегулировать затянувшийся военно-политический кризис в Йемене.