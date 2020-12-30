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В МИД РФ осудили атаку на аэропорт в Адене

Тамара Астапенкова
19:58 30.12.2020
Российское ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших.
В МИД РФ осудили атаку на аэропорт в Адене
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В России решительно осуждают взрывы в аэропорту Адена в момент прибытия из Эр-Рияда самолета с членами нового правительства Йемена. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте.

«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в аэропорту Адена после прилета министров недавно сформированного правительства Йемена. По данным местных СМИ, погибли более 20 человек и десятки ранены. Члены правительства Йемена не пострадали.

«В результате этой атаки, ответственность за которую пока на себя никто не взял, имеется большое количество человеческих жертв. При этом сообщается, что сами члены нового кабинета министров страны не пострадали и были вывезены под охраной в район правительственного комплекса “Маашик”», - говорится в сообщении МИД РФ.

По информации Reuters, в Адене прогремел еще один взрыв. Это случилось вблизи правительственного дворца «Эль-Маашик», куда прибыли члены нового кабмина Йемена.

В МИД РФ отметили необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене. И призвали к стремлению в достижении компромиссных договоренностей всеми участниками внутрийеменского конфликта, без которых невозможно добиться решения многочисленных проблем в стране, включая обеспечение должного уровня общественной безопасности, а также решительную борьбу с находящимися на территории Йемена террористическими группировками.

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