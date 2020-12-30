Джонсон подписал соглашение о торговле с ЕС после Brexit

Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. Документ был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит, в резиденцию премьер-министра Великобритании.

Как сообщает Sky News, Джонсон заявил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели.

«Я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над соглашением», - сказал британский премьер.

Законопроект о торговом соглашении между Лондоном и Брюсселем ранее одобрила палата общин парламента Великобритании.

Из Евросоюза королевство вышло 31 января 2020 года. Переходный период, когда в Великобритании все еще будут действовать все нормы и законы ЕС, завершится 31 декабря 2020 года.