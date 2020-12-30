Джонсон подписал соглашение о торговле с ЕС после Brexit
Законопроект о торговом соглашении между Лондоном и Брюсселем ранее одобрила палата общин парламента Великобритании.
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Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. Документ был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит, в резиденцию премьер-министра Великобритании.
Как сообщает Sky News, Джонсон заявил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели.
«Я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над соглашением», - сказал британский премьер.
Законопроект о торговом соглашении между Лондоном и Брюсселем ранее одобрила палата общин парламента Великобритании.
Из Евросоюза королевство вышло 31 января 2020 года. Переходный период, когда в Великобритании все еще будут действовать все нормы и законы ЕС, завершится 31 декабря 2020 года.