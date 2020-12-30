В СК сообщили подробности ДТП, в котором погиб спикер Ярославской облдумы

Тверскими следователями организована доследственная проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб спикер Ярославской областной думы​ Алексей Константинов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

По данным следствия, 30 декабря около 14 часов на 90 километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец​ произошло столкновение автомобиля​ Hyundai Santa Fe под управлением 56-летнего председателя Ярославской облдумы и автомобиля Mazda под управлением 37-летней женщины.

«В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте, второго водителя госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

На место трагедии выехало руководство регионального ведомства, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о гибели Алексея Константинова и выразил соболезнования родным и близким спикера.