В СК сообщили подробности ДТП, в котором погиб спикер Ярославской облдумы
Тверскими следователями организована доследственная проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.
По данным следствия, 30 декабря около 14 часов на 90 километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец произошло столкновение автомобиля Hyundai Santa Fe под управлением 56-летнего председателя Ярославской облдумы и автомобиля Mazda под управлением 37-летней женщины.
«В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте, второго водителя госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.
На место трагедии выехало руководство регионального ведомства, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о гибели Алексея Константинова и выразил соболезнования родным и близким спикера.