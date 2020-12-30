Названы виды рака, которые невозможно выявить самостоятельно
Чаще всего опухоли можно не заметить, если они расположены в предстательной железе, молочной железе или желудочно-кишечном тракте.
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Существуют виды рака, которые не дают о себе знать до последней стадии болезни. Об этом рассказал онколог Михаил Мяснянкин.
Чаще всего, по его словам, опухоли можно не заметить, если они расположены в предстательной железе, молочной железе или желудочно-кишечном тракте.
«Обязательно своевременно при первых симптомах необходимо выполнять фиброгастроскопию и фиброколоноскопию», - сказал он «Пятому каналу».
Врач напомнил - когда опухоли дадут о себе знать, может быть слишком поздно.