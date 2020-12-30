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Предновогодний ажиотаж в аэропортах: куда российские туристы летят отдыхать на праздники

Иван Линдеманн
Владислав Кустов
19:01 30.12.2020
По подсчетам специалистов из туристического онлайн-сервиса, вылеты 30 декабря забронировали на 40% пассажиров больше, чем обычно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Предпраздничный день, похоже, стал самым загруженным в столичных аэропортах. Домодедово, Внуково, Шереметьево - все воздушные гавани в канун длинных каникул отправляют рекордное количество туристов.

Впервые с начала пандемии в московских аэропортах очереди на рейс начинаются за пределами зоны регистрации. Люди семьями летят на юг встречать Новый год. И пусть некоторые стоят в очереди уже больше получаса, настроение не теряют.

Очереди в Шереметьево - это еще ничто по сравнению с тем, что было во Внуково и Домодедово. Там даже пресс-службе пришлось признать, что трудности есть. Самая большая - как сохранить социальную дистанцию. Пассажиров этот вопрос не так беспокоит.

«Это не только здесь нарушается дистанция и прочее. Если суждено заболеть, значит, будем болеть», - рассказала Дарья Заугольникова.

Впрочем, стоит из терминала B отправиться в терминал D, откуда в основном и летают за рубеж, как встречные потоки туристов редеют. На стойках - всего по два-три человека. Оказалось, не только коронавирус в том виноват.

«Справка на русском языке не подходит. Мы были вынуждены идти и за пять тысяч еще раз делать этот самый экспресс-тест», - поделился Тимофей Юрченко.

По подсчетам специалистов из туристического онлайн-сервиса, вылеты 30 декабря забронировали на 40% пассажиров больше, чем обычно. Самые популярные направления из Москвы - Сочи, Симферополь и Махачкала. В следующий раз сотрудникам аэропортов в поте лица придется работать с 8 по 10 января, когда туристы поедут домой.

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