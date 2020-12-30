В Великобритании ужесточают ограничения из-за нового вида коронавируса

С завтрашнего дня на большей части Великобритании вводят максимальные ограничительные меры в связи с быстрым распространением нового вида коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

По его словам, теперь три четверти населения страны будут жить в условиях максимально строгих ограничений.

Напомним, что с 20 декабря в Лондоне и на юго-востоке Англии действуют ограничения ранее не существовавшего «четвертого уровня». Теперь они вводятся и во втором по численности населения городе - Бирмингеме.

По словам врачей, новая разновидность коронавируса, которая была выявлена в Великобритании и еще восьми европейских странах, является на 70% более заразной, чем обычный.