Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из «Чебурашки»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил желание девочки, мечтавшей получить в подарок синтезатор. Реализовать желание Нади Столпник из Тверской области главе правительства удалось благодаря всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой он снял с дерева ее записку, в которой говорилось о музыкальном инструменте. Его глава кабмина пообещал выбрать для Нади лично.

Сегодня днем Мишустин приехал в Тверь с мешком подарков, чтобы лично вручить их пятилетней Наде, которая недавно отметила свой день рождения. Премьер-министр представился Мишей и подарил девочке куклу. Затем политик предложил девочке сыграть для нее на ее новом музыкальном инструменте. Мишустин сыграл для ребенка на синтезаторе несколько песен из советских мультфильмов: «В лесу родилась елочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон» и т. д.

Кроме того, девочка рассказала премьеру, что собирается пойти в музыкальную школу, чтобы научиться играть на фортепиано.

Ежегодно «Елки желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Мечты детей исполняют чиновники, директора компаний, спортсмены, телеведущие, артисты и все желающие россияне.