В стране и мире Спикер Ярославской облдумы Константинов погиб в ДТП Тамара Астапенкова Авария случилась в Тверской области, Алексей Константинов сидел за рулем. © Фото: mironovyaroslavl, VK В Тверской области в результате ДТП погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщил ярославский губернатор Дмитрий Миронов. «Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области», - написал глава региона на своей странице в сети «ВКонтакте». Губернатор выразил искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Константинова. Он отметил, что это огромное горе для семьи спикера и большая потеря для ярославцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика