Спикер Ярославской облдумы Константинов погиб в ДТП
Авария случилась в Тверской области, Алексей Константинов сидел за рулем.
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В Тверской области в результате ДТП погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщил ярославский губернатор Дмитрий Миронов.
«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области», - написал глава региона на своей странице в сети «ВКонтакте».
Губернатор выразил искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Константинова. Он отметил, что это огромное горе для семьи спикера и большая потеря для ярославцев.