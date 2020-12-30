СМИ сообщили о взрыве у правительственного дворца, куда прибыли члены нового кабмина Йемена.

В Адене произошел взрыв вблизи правительственного дворца, куда прибыли члены нового кабмина Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и жителей.

Ранее по информации телеканала Al Arabiya в аэропорту Адена прогремела серия мощных взрывов после прилета министров нового правительства Йемена. Сообщалось, о десятках раннеых и пяти погибших. Позднее число жертв увеличилось до 22 человек. Члены нового правительства в результате взрывов не пострадали.