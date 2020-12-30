В НИЦ Гамалеи рассказали, когда подадут документы для испытаний «Спутника V» на детях и беременных

Через 1-1,5 месяца НИЦ имени Гамалеи планирует подать документы для испытаний «Спутника V», разработанного при участии Минобороны РФ, на детях и беременных. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания», - сказал он РИА Новости.

Гинцбург добавил, что к испытаниям приступят только после того, как документы утвердит Министерство здравоохранения.

По его словам, в настоящее время НИЦ ведет испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на экспериментальных животных. Речь идет об аналоге лекарства, которое во время болезни принимал президент США Дональд Трамп.

«Потом обезьянки будут в обязательном порядке», - добавил Гинцбург.

Он отметил, что испытания экспериментального препарата от коронавируса на людях в НИЦ имени Гамалеи планируют начать осенью 2021 года.