Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В НИЦ Гамалеи рассказали, когда подадут документы для испытаний «Спутника V» на детях и беременных

Иван Линдеманн
17:42 30.12.2020
Александр Гинцбург добавил, что к испытаниям приступят только после того, как документы утвердит Министерство здравоохранения.
В НИЦ Гамалеи рассказали, когда подадут документы для испытаний «Спутника V» на детях и беременных
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Через 1-1,5 месяца НИЦ имени Гамалеи планирует подать документы для испытаний «Спутника V», разработанного при участии Минобороны РФ, на детях и беременных. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания», - сказал он РИА Новости.

Гинцбург добавил, что к испытаниям приступят только после того, как документы утвердит Министерство здравоохранения.

По его словам, в настоящее время НИЦ ведет испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на экспериментальных животных. Речь идет об аналоге лекарства, которое во время болезни принимал президент США Дональд Трамп.

«Потом обезьянки будут в обязательном порядке», - добавил Гинцбург.

Он отметил, что испытания экспериментального препарата от коронавируса на людях в НИЦ имени Гамалеи планируют начать осенью 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:53 В стране и мире
СМИ сообщили о взрыве у правительственного дворца, куда прибыли члены нового кабмина Йемена
17:25 В стране и мире
В Баренцевом море прекращены поиски после крушения «Онеги»
16:15 ОПК
Видео
Модернизированный вариант вертолета «Ансат» совершил первый полет
14:48 В стране и мире
Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе
11:20 В стране и мире
Видео
Руководитель ФМБА рассказала о создании не имеющих аналогов лекарств от COVID-19
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.