Столичные власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь будет ограничен доступ горожан на Красную площадь из-за пандемии коронавируса. Ограничения начнут действовать с 18.00 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18.00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности все общегородские культурно-массовые мероприятия по случаю празднования Нового года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления отменены.

Жителей Москвы и гостей столицы также попросили проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым скоплением людей.