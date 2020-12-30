В Баренцевом море прекращены поиски после крушения «Онеги»

В Баренцевом море прекращена поисково-спасательная операция в районе крушения рыболовецкого судна «Онега». Об этом заявили в Росморречфлоте.

«30 декабря в 15.00 по московскому времени активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна “Онега” завершена. Поисково-спасательные работы прекращены», - приводит ТАСС слова сообщения.

Уточняется, что задействованные в поисково-спасательной операции суда возвращаются в места своего пребывания или к рыболовецкому промыслу.

В понедельник утром траулер «Онега» затонул в Баренцевом море. На борту находились 19 человек. Спасти удалось двоих, в море было найдено тело одного погибшего. Вторник, 29 декабря, в Мурманской области был объявлен днем траура. Власти региона приняли решение о выделении родственникам погибших членов экипажа по одному миллиону рублей. Также сформирована правительственная комиссия для помощи пострадавшим, семьям погибших и пропавших без вести моряков.