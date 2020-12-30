Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках всероссийской акции «Елка желаний» осуществил мечту семилетней Алины Рейтер, которая хотела поплавать с дельфинами. Ранее глава внешнеполитического ведомства снял с новогоднего дерева шарик, в котором было послание девочки.

Алина Рейтер накануне приехала в Москву из Саратовской области по приглашению Лаврова, сообщает МИД. Девочке удалось побывать в столичном зоопарке и встретиться с пандами Жуи и Диндин. Кроме того, девочка посетила Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой - она сама занимается этим видом спорта.

Сегодня Алина побывала в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум», где девочка поплавала с дельфинами, а также прогулялась по тоннелю с акулами и посмотрела новогоднее представление c цирковыми артистами. Затем Алина встретилась с Лавровым, глава МИД подарил девочке плюшевую игрушку - голубого дельфина.