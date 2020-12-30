Глава Минздрава исполнил мечту москвички в рамках акции «Елка желаний»

Глава Минздрава Михаил Мурашко осуществил мечту 16-летней Светланы из Москвы, которая загадала получить на Новый год музыкальный инструмент - трубу. Министр встретился с подростком и вручил ей подарок.

Исполнять детские мечты в рамках акции «Елка желаний» стало уже доброй предновогодней традицией. Светлана самостоятельно учится играть на духовых инструментах. Она уже освоила саксофон и флейту.

«Музыка - это то, что позволяет нам чувствовать себя лучше», - сказал Михаил Мурашко, вручая новогодний подарок.

Он восхитился увлечением Светланы музыкой и отметил ее стремление к здоровому образу жизни. Несмотря на врожденные физические ограничения, девушка в 14 лет стала мастером спорта и регулярно завоевывает призовые места на соревнованиях по плаванию.

Светлана поблагодарила главу Минздрава за подаренную возможность освоить новый музыкальный инструмент и поздравила всех с Новым годом, пожелав здоровья.