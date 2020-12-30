Астрономы обнаружили гигантское сверхскопление галактик

Новое сверхскопление галактик обнаружено во Вселенной. Как говорится в статье, размещенной на сайте препринтов arXiv.org, речь идет о гигантской структуре, которая состоит из восьми скоплений галактик.

Международная группа астрономов во главе с Витторио Гирардини из Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге в Германии исследовала информацию, полученную от рентгеновского телескопа eROSITA, выполняющего съемку неба в мягком рентгеновском излучении.

При анализе данных итогового исследования экваториальных глубин (eFEDS — eROSITA Final Equatorial Depth Survey) ученые заметили цепочку из восьми скоплений галактик с красным смещением 0,36 - новое сверхскопление. Масса его самого крупного кластера eFEDS J093513.3+004746, расположенного в северной части сверхскопления, оценивается в 580 триллионов солнечных масс. Остальные кластеры имеют массу от 130 до 250 триллионов солнечных масс.



Три самых северных кластера, включая eFEDS J093513.3+004746, демонстрируют признаки неосевого слияния с образованием тройной системы. Удлиненное радиогало в северной и юго-восточной областях северных скоплений служит доказательством продолжающегося процесса слияния.

Сверхскопления, объединяющие в себе объекты разных масс, являются крупнейшими структурами во Вселенной.